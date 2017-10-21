'Çekirdeksiz Nar'ın festivali başladı

YÖRESEL meyvelerin de yer aldığı festivalde vatandaşların ve turistlerin ilgi odağı çekirdeksiz nar oldu. Gazipaşa'da üretilen ve 2011 yılında Türk Patent Enstitüsü'nden marka tescili yapılan Gazipaşa Çekirdeksiz Narı için düzenlenen 'Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali'nin bu yıl 8.'si düzenlendi. İlk olarak sabah saatlerinde kortej yürüyüşüyle başlayan festival etkinliklerinde, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, AKP Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Gazipaşa Başkan Yardımcısı Semra Yalçın Bilgiç, AKP Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, oda başkanları, STK temsilcileri, vatandaşlar, minik öğrenciler ile bir grup Litvanyalı turist kent merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi. Mehteran takımının başını çektiği yürüyüşte narlarla süslenmiş bir otomobil ise vatandaşların ilgi odağı oldu. Festival alanında son bulan yürüyüşün ardından devam eden etkinlikte yörenin şairleri şiirler okudu, halk gösterileri yapıldı. Daha sonra ise festival alanında vatandaşlar çekirdekli nar, çekirdeksiz nar ve diğer meyvelerden oluşan stantları gezdi. Festival alanındaki vatandaşlar ile turistler de stantlara yönelerek çekirdeksiz narın tadına baktı.

‘BİZİM İÇİN ÇOK AYRI BİR ÖNEMİ VAR’

Bu yıl ilk defa açık alanda düzenlenen festivalle ilgili bilgi veren Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, festivalin kendileri için çok ayrı bir önemi olduğunu söyledi. Çelik, "Gazi Mustafa Kemal’in ilçemize verdiği Gazipaşa isminin 95. yılını kutluyoruz" dedi. Çekirdeksiz nar hakkında bilgi veren Çelik, "600 ile bin metre arasında yetişiyor ve çekirdeği şeffaf olduğu için ufacık bir diş darbesiyle kırılıyor. İnsan sağlığında birçok yarar var. Vücut direncini artırıyor, bağırsak sistemi ve hücrelerin yenilenmesinde çok faydası var. Çekirdeksiz narı tüm Türkiye’ye öneriyoruz" diye konuştu.

‘KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR’

Yılda 3 bin 500 ila 4 bin ton arasında üretim gerçekleştiğini kaydeden Çelik, "Belirli bir kısmı yurtdışına gidiyor. Kalan kısmı da Türkiye’de zaten kapış kapış gidiyor. Ben buradan tüm tüketicilerimize çekirdeksiz narı mutlaka tatmalarını öneriyorum. Eğer pazarlarda bulamazlarsa, belediyemize internet sayfasından ulaşsınlar, biz onlara gerekli temini sağlarız. En güzel dönemini yaşıyor ve şu anda bitmesine 1 aylık bir süre var. Vücuda inanılmaz yararı var, zaten sloganımız, 'Her tanesinde hayat var' olarak belirlendi" diye konuştu. Öğle saatlerinde 2 saatlik ara verilen kutlamalar, öğleden sonra ise çeşitli yarışmalarla devam etti. Yerel sanatçıların sahne alacağı konserle sürecek festival bu akşam saatlerinde sona erecek.