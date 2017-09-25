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Çekilişte Alanya'da tatil kazandılar

ALTİD'in iç pazar tanıtım çalışmaları kapsamında İstanbul EMITT’de yaptığı tatil çekilişi sonucu Alanya’ya gelen şanslı aile, "Rüya gibi bir tatil yaşadık. Alanya’yı ömür boyu anlatacağız" dediler

Çekilişte Alanya'da tatil kazandılar

ALTİD'in iç pazar tanıtım çalışmaları kapsamında İstanbul EMITT’de yaptığı tatil çekilişi sonucu Alanya’ya gelen şanslı aile, "Rüya gibi bir tatil yaşadık. Alanya’yı ömür boyu anlatacağız" dediler

25 Eylül 2017 Pazartesi 22:12
Çekilişte Alanya'da tatil kazandılar
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ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği'nin (ALTİD), 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'ndaki (EMITT) tanıtım çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği '10 Aileye Tatil' hediyesi etkinliğinde çekilişe katılarak tatil kazanan Ataolur ailesi, ALTİD yetkililerini ziyaret etti. Hayatlarında ilk kez böyle bir hediye kazandıklarını söyleyen Ataolur ailesi, “İlk başta inanamadık. Yetkililerle görüştükten sonra rezervasyonumuz yapıldı ve söylendiği gibi Alanya’da rüya gibi bir tatile başladık. Bu vesileyle Alanya’yı tanımış olduk ve ömür boyu anlatacağımız bir deneyim yaşadık. Bize bu fırsatı tanıdıkları için ALTİD yetkililerine teşekkür ediyoruz” dediler.
'İÇ PAZAR PAYI YÜZDE 25 OLMALI'
Konuyla ilgili açıklama yapan ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, "Sürdürülebilir turizm için iç pazardan yüzde 25 pay alınması gerekliliğini duyuruyoruz ve buna bağlı olarak iç pazara hitap eden tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Yerinde tanıtım çalışması olarak Alanya'da ağırladığımız ve kendilerini burada özel hisseden aileler uzun yıllar boyunca Alanya’yı anlatıyor ve tavsiye ediyorlar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ALTİDİstanbul EMITTTanıtım
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