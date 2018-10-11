'Cebimizden 97 bin ağaçlık hatıra ormanı yaptık'

ANTALYA Müteahhitler Derneği Başkanı Deniz Karataş ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Aksu İlçe başkanlığını ziyaret etti. İlçe Başkanı Durmuş Kaan Şahin ile görüşen ve Aksu ile ilgili son gelişmeleri paylaşan Dernek Başkanı Deniz Karataş, “Aksu’da 40 yıldır yatırım yapan ve Aksu’da yaşam süren büyük bir aile olduklarını söyledi. “ Karataş, “Altıntaş ve Güzelyurt mahallelerinin tamamı ile Hacıaliler, Mandırlar ve Karaçalı mahallelerinin bir kısmını kapsayan ve Çalkaya Bölgesi olarak tanımlanan alanda imara açılma çalışmaları inşaat sektörümüz açısından da, bölgenin gelişmesi ve belediyemiz çalışmaları açısından da çok önemlidir. Bu konuda da elimizden geleni yaptık yapacağız” dedi. Karataş, “Yatırımlarımızı bu ilçemize kar gözetmeksizin yaptık. Ormanlarımıza bir yenisini daha fidanları topraklarla buluşturarak, 97 bin ağaçlık hatıra Ormanımızı kendi öz sermayemizle, cebimizden yaptık. Ve burada” Bir Ağaç Gibi Tek Ve Hür Ve Bir Orman Gibi Kardeşçesine Yaşamak” istiyoruz. Bu ilçemizin yeşillenmesine katkı verdik. Evimizi, yurdumuzu Aksu’da oluşturduk.” diye konuştu. AK parti İlçe Başkanı Durmuş Kaan Şahin ise, “Gerek Aksu, gerekse Antalya için yürütülen birçok proje ve değerlendirmelerde Deniz Karataş ismi yanımızda olmasını bilmiştir. Aksu’nun yerlisi bir aile bireyi olan Deniz Karataş ve Karataş ailesinin yatırımları ilçemiz için bir kazançtır.”

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 16:28