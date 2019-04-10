CB Erdoğan’dan Alanyalı Mevlüt Uysal’a övgü 

İSTANBUL'DA yerel seçimde usulsüzlük iddiaları olduğunu hatırlatan ve sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyleyen Erdoğan, “Tabii bunlar, işe usulsüzlük noktasında şaibe getiriyor. Aslında samimi bir davranış olsa, bu iptale götürür” ifadelerini kullandı. Erdoğan şöyle konuştu:

Büyükçekmece’de, malum adayımız İBB başkanımız Mevlüt (Uysal) Bey. Mevlüt Bey hukukçu. Mevlüt Bey bana öyle şeyler söylüyor ki ben şaşırdım. Ben Mevlüt’e kendime inandığım kadar inanırım. Diyor ki mesela boş arazide, apartman var, orada seçmen başka yerden taşıma sistemiyle getirilmiş, adres orası gösteriliyor. Onu geç, iki katlı bir bina. Bina dört kat gösterilmiş, dört kat gösterilen binada seçmenler… İşte bunlar, ciddi manada, seçime ciddi manada bir şaibenin karıştığının ispatları.