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Cayır cayır yanmıştı! Küle dönen hastane havadan görüntülendi

Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlk Yardım Hastanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sabaha kadar sürdü. Hastanenin son hali havadan görüntülendi

Cayır cayır yanmıştı! Küle dönen hastane havadan görüntülendi

Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlk Yardım Hastanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sabaha kadar sürdü. Hastanenin son hali havadan görüntülendi

06 Nisan 2018 Cuma 11:02
Cayır cayır yanmıştı! Küle dönen hastane havadan görüntülendi
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GAZİOSMANPAŞA'DAKİ Taksim İlk Yardım Hastanesinde dün akşam çıkan yangında itfaiyenin çalışmaları sabaha kadar sürerken, hastanenin son hali havadan görüntülendi.
ÇIKAN YANGIN SABAHA KADAR SÜRMÜŞTÜ
Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, yaşanan panik anları kameralarca kaydedilmişti.
SON DURUMU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İtfaiye ekipleri bu sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü. Yangın sonrası hastanenin son durumu ise sabah havadan görüntülendi.
Yangında hastanenin dış kısmının büyük bölümünün yandığı görülürken, polis hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
GaziosmanpaşaTaksim
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