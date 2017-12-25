Çay Bahçesi ve DEMAŞ yeni sahiplerini arıyor

Haber: Alper KUTAY

MÜLKÜ Alanya Belediyesi'ne ait olan ve Alanya'nın en gözde mekanlarından sayılan Belediye Çay Bahçesi ile Damlataş Eğlence Merkezi, 28 Aralık günü ihaleye çıkarılıyor. İçerisinde canlı müzik yapılan, bar ve kafeteryası bulunan çay bahçesi 1 yıllığına kiralanacak ve muhammen bedel 350 bin artı KDV olarak belirlendi. Alanya'nın en çok gelir getiren mülklerinden olan ve Damlataş'ta bulunan Aguapark ise içindeki işyerleriyle birlikte 2 yıllığına kiralığa çıkarılıyor. Taşınmazın muhammen bedeli 1 milyon 800 bin artı KDV olarak açıklandı. Avsallar'da bulunan İncekum Orman Kampı girişindeki akaryakıt istasyonu ise 5 yıllığına 350 bin artı KDV muhammen bedelle ihale edilecek. İhalelere katılımın yüksek olmasının beklendiği öğrenildi.