Çavuşoğlu’ndan Kadın Kolları’na tam destek

-Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun eşi Hülya Çavuşoğlu’nun da katıldığı toplantıda, Başkan Yücel’in eşi Yıldız Yücel, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Cumhur İttifakı’nın kadın meclis üyesi adayları Melike Nazifoğlu, Pauline Müftüoğlu, Meliha Aras Erdoğan, Emine Hacıgökmen Çalış, Fatma Ünal Akın, Şenay Demirtaş Akın, Özlem Payalıoğlu ve Sevda Özaslan, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen ve MHP Kadın Kolları Sevim Bulut da hazır bulundu. 31 Mart’a sadece 37 gün kaldığını söyleyen Başkan Yücel, Ak Partili ve MHP’li kadın kolları üyelerinden seçim çalışmalarında güçlü bir destek beklediklerini ifade etti.