Çavuşoğlu'ndan jet teklif

GEÇTİĞİMİZ günlerde Başbakan Ahmet Davutoğlu Alanya'da bir üniversite kurulacağını müjdelemişti. Bu müjde üzerine Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hemen girişimlere başlamıştı. Bakan Çavuşoğlu ilk olarak Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Alanya’da devlet üniversitesi kurumlası için onay vermesini sağladı. Onayın ardından Çavuşoğlu, dün Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi'nin kurulması için kanun teklifini meclise sundu. Teklifin altında Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Milletvekili Sadık Badak ve Gökçen Enç'in de imzası yer aldı. Kanun teklifinin TBMM’ye verilmesi Alanyalılar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Akdeniz Üniversitesi’nin sahip olduğu toplam 47 adet akademik birim ve öğrenci sayısı dikkate alındığında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin akademik birimlerle kurulmasının, hem söz konusu akademik birimlerdeki hem de Akdeniz Üniversitesi bünyesinde yer alan diğer akademik birimlerdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin ve öğrencilere sunulan idari hizmetlerin kalite ve etkinliğini arttırası öngörülüyor.

DİM ÖNERMİŞTİ BAŞBAKAN Davutoğlu'nun Alanya Devlet Üniversitesi müjdesine 15 Şubat günü sosyal paylaşım sitesi Twitter'da bir öneri getiren TGF Genel Başkan Yardımcısı ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim "Üniversitenin adı Alanya'yı fetheden Türk hükümdarı 'Alaaddin Keykubat' olmalı" demişti.





FAKÜLTELER KEYKUBAT'A BAĞLANACAK