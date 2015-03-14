Çavuşoğlu'ndan jet teklif

14 Mart 2015 Cumartesi 08:45
GEÇTİĞİMİZ günlerde Başbakan Ahmet Davutoğlu Alanya'da bir üniversite kurulacağını müjdelemişti. Bu müjde üzerine Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hemen girişimlere başlamıştı. Bakan Çavuşoğlu ilk olarak Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Alanya’da devlet üniversitesi kurumlası için onay vermesini sağladı. Onayın ardından Çavuşoğlu, dün Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi'nin kurulması için kanun teklifini meclise sundu. Teklifin altında Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Milletvekili Sadık Badak ve Gökçen Enç'in de imzası yer aldı. Kanun teklifinin TBMM’ye verilmesi Alanyalılar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Akdeniz Üniversitesi’nin sahip olduğu toplam 47 adet akademik birim ve öğrenci sayısı dikkate alındığında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin akademik birimlerle kurulmasının, hem söz konusu akademik birimlerdeki hem de Akdeniz Üniversitesi bünyesinde yer alan diğer akademik birimlerdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin ve öğrencilere sunulan idari hizmetlerin kalite ve etkinliğini arttırası öngörülüyor.
DİM ÖNERMİŞTİ
BAŞBAKAN Davutoğlu'nun Alanya Devlet Üniversitesi müjdesine 15 Şubat günü sosyal paylaşım sitesi Twitter'da bir öneri getiren TGF Genel Başkan Yardımcısı ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim "Üniversitenin adı Alanya'yı fetheden Türk hükümdarı 'Alaaddin Keykubat' olmalı" demişti.
FAKÜLTELER KEYKUBAT'A BAĞLANACAK
Kanun teklifinin 1. maddesinde şu ifadelere yer verildi: "2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununa eklenen ek 158 inci madde ile, Antalya ili, Alanya ilçesinde 'Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi' adıyla bir Devlet üniversitesi kurulması öngörülmektedir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Akseki Meslek Yüksekokulu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşturulmaktadır." Bu madde gereğince Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı olarak hizmet veren fakülte ve meslek yüksekokulları yeni kurulacak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlanarak hizmet vermeye devam edecek. Üniversite için bin 145 kadro ihdas edilecek.
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İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 14.03.2015 09:29
çok güzel. teşekkür ederiz.
yeni hal bölgesinde 160 dönüm hazine arazini ailesi satın aldıysa bunu da yazsın basın!