Çavuşoğlu’ndan duygusal paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la birlikte, katliam nedeniyle Yeni Zelanda'ya giden Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan duygusal bir paylaşım geldi.

Çavuşoğlu’ndan duygusal paylaşım
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ALANYA programını iptal ederek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la birlikte, katliam nedeniyle Yeni Zelanda'ya giden Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, korkunç saldırı sonucu Masjid Al Noor 'da hayatlarını kaybeden masumlar için dua etti. “Allah 'ın merhameti onlara bağlı olabilir. Cennette dinlensinler” diyen Çavuşoğlu, Oktay ile birlikte katliamda hayatını kaybedenleri mezarlarında ziyaret etti. Bugün Alanya'ya gelerek, saat 17.00’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Ak Parti'nin yeni binasının açılışını yapması ve saat 20.00’de Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de (dimtv.tv) ekrana gelecek Seçim Özel’in konuğu olması beklenen Çavuşoğlu, Yeni Zelanda katliamını ardından programını değiştirerek Yeni Zelanda’ya gitmişti. Bakan Çavuşoğlu’nun yurda bu gece dönmesi bekleniyor.

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