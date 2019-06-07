Çavuşoğlu’ndan çarpıcı turizm değerlendirmesi

ALANYA'DA uzun yıllardır turizm sektörünün içinde olan Suat Çavuşoğlu, turizmin ilk yıllarında dilekçe ile turizmin sorunlarını iletmek istediği yerel yöneticilerden karşılık göremediğini belirterek, “1990-91 yıllarıydı, zamanın Alanya Kaymakamı’na gittim ve dilekçe sundum. Dilekçe, buraya turist getiren on sekiz firmanın müdürlerinin imzasını taşıyordu. Dilekçede Alanya esnafı ve o sırada yapımı devam eden Alanya – Antalya Karayolu konuları bulunuyordu. Kaymakam bana, “Sen bu dilekçeyi al, İçişleri Bakanlığı’na söyle de bana polis yollasınlar. Bu benim görevim değil” dedi. Benim görevim ise turist getirmek. Ben 1986 yılından beri Türkiye’nin çeşitli yerlerine binlerce turist getiriyorum.” dedi. Çavuşoğlu, yetkililerin turizmcileri dinlemesi gerektiğini ifade ederek, “2007 yılında Hasan Sipahioğlu bana anahtar hediye etti, sadece Alanya’ya getirdiğim turist sayısı 52 bindi. Bana, benim sorunlarımı sormalılar. Ben turist getiriyorum ve getirdiğim her bir turist az da olsa, çok da olsa para kazandırıyor” ifadelerini kullandı.

‘PLANLAMA YAPILMALI’

Alanya’nın büyük bir göç aldığını ve artan nüfusun turizmden pay almak için çalışırken yanlış uygulamalara neden olduğunu söyleyen Suat Çavuşoğlu, “Alanya’daki en büyük problem şu; Alanya çok yoğun bir göç aldı. Buraya ilk geldiğim yıllarda nüfus 20 bin küsurlerdeyden şimdi 312 bin oldu. Herkes turizmden pay almaya çalışıyor. Alanya Kültür Merkezi’nin olduğu caddede kaç tane yan yana restoran var, bir bakın. Ben bunun bir sorun olduğunu yıllardır söylüyorum. Belirli, sistematik uygulamalar olması gerekiyor. Bir esnaf haritası çıkarılması gerekiyor. Hangi caddelerde neye ihtiyacımız var? Buna göre bir planlama yapılmalı. Ben bunu zamanında zamanın belediye başkanlarına da söyledim. Ama hiçbir zaman bu çalışma yapılmadı” açıklamasında bulundu.

‘YEŞİLİMİZİ YİTİRDİK’

Çavuşoğlu, Alanya’da artan betonlaşmanın yeşil alanları yok ettiğini ifade ederek, “Bir diğer sorun da betonlaşma, Alanya inanılmaz derecede betonlaştı. Ben sırf yeşillik görebilmek için Mahmutseydi’den arsa aldım. Alanya’nın içinde yeşilliğe hasret kaldık. Turist buraya geliyor, ne sunabiliyoruz? Sadece Kleopatra ve Keykubat plajlarımız var artık elimizde. Yalnızca plajla olmaz. Bizim sunabileceğimiz bir kültürümüz de olmalı. Dimçayı vardı, perişan ettiler mesela. Biz sadece tavsiyelerde bulunabiliyoruz. Gerek yerel yönetimlere, gerekse bürokratlara tavsiyelerde bulunabiliyoruz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2019, 13:07