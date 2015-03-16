Çavuşoğlu’ndan ABD'ye Esad tepkisi

ASYA Pasifik bölge turu kapsamında Kamboçya'yı ziyaret eden Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin "Esad'la müzakere etmek zorundayız" açıklamasının hatırlatılması üzerine, Suriye'deki tüm sorunların Esad rejimine dayandığını vurguladı. "Suriye'de yaşanan tüm sorunların sebebi şu andaki rejimdir" diyen Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de bir dönüşümün yaşanabilmesi için rejimin gitmesi ve herkesi kapsayan katılımcı bir yönetimin iş başına gelmesi gerektiğini kaydetti.

‘ESED 200 BİN İNSANI KATLETMİŞTİR’

"Esad'la müzakere edecek ne var. 200 binden fazla insan öldürmüş ve kimyasal silah kullanmış bir rejimle neyi müzakere edeceksiniz. Bugüne kadarki müzakerelerden hangi sonuç ortaya çıktı" ifadesini kullanan Bakan Çavuşoğlu, Esed rejimiyle yola devam etmenin çok daha fazla sorun yaratacağını söyledi. Bölgedeki terör örgütlerinin en büyük desteği Suriye rejiminden aldığına işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Eğer 'Esad rejimi bu terör örgütlerine destek vermesin, işimiz kolaylaşır' diyorsak bu da gerçekçi bir yaklaşım değil” diye konuştu.

‘ÖNCE IŞİD SONRA ESED GİTMELİDİR’