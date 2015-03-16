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Çavuşoğlu’ndan ABD'ye Esad tepkisi

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki tüm sorunların temel sebebinin Esad rejimi olduğunu belirterek, “Esed'le müzakere edecek ne var. Neyi müzakere edeceksiniz” dedi

Çavuşoğlu’ndan ABD'ye Esad tepkisi

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki tüm sorunların temel sebebinin Esad rejimi olduğunu belirterek, “Esed'le müzakere edecek ne var. Neyi müzakere edeceksiniz” dedi

16 Mart 2015 Pazartesi 19:00
Çavuşoğlu’ndan ABD'ye Esad tepkisi
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ASYA Pasifik bölge turu kapsamında Kamboçya'yı ziyaret eden Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin "Esad'la müzakere etmek zorundayız" açıklamasının hatırlatılması üzerine, Suriye'deki tüm sorunların Esad rejimine dayandığını vurguladı. "Suriye'de yaşanan tüm sorunların sebebi şu andaki rejimdir" diyen Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de bir dönüşümün yaşanabilmesi için rejimin gitmesi ve herkesi kapsayan katılımcı bir yönetimin iş başına gelmesi gerektiğini kaydetti.
‘ESED 200 BİN İNSANI KATLETMİŞTİR’
"Esad'la müzakere edecek ne var. 200 binden fazla insan öldürmüş ve kimyasal silah kullanmış bir rejimle neyi müzakere edeceksiniz. Bugüne kadarki müzakerelerden hangi sonuç ortaya çıktı" ifadesini kullanan Bakan Çavuşoğlu, Esed rejimiyle yola devam etmenin çok daha fazla sorun yaratacağını söyledi. Bölgedeki terör örgütlerinin en büyük desteği Suriye rejiminden aldığına işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Eğer 'Esad rejimi bu terör örgütlerine destek vermesin, işimiz kolaylaşır' diyorsak bu da gerçekçi bir yaklaşım değil” diye konuştu.
‘ÖNCE IŞİD SONRA ESED GİTMELİDİR’
Suriye'de çözülmesi gereken iki sorun olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, bunlardan ilkinin IŞİD ve diğer terör örgütlerini yok etmek, ikincisinin ise Esad rejiminin gitmesi ve Suriye'de siyasi dönüşümün sağlanması olduğunu ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, Musul Valisi Esil Nuceyfi'nin Türkiye'nin, Musul'u kurtarma operasyonunda görev alacak Sünni güçlere çeşitli kamplarda askeri eğitim vermeye başladığını açıklamasıyla ilgili soru üzerine, Türkiye'nin Musul'da oluşturulacak ulusal muhafızların ve güvenlik güçlerini eğiteceğini daha önceden açıkladığını belirtti. Türkiye'nin bugüne kadar Irak'ta 1510'dan fazla Peşmerge’yi eğittiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin hem Bağdat'a hem de Kuzey Irak'a yaptığı askeri yardımların da sürdüğünü belirtti.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 18:03
Anahtar Kelimeler:
ÇavuşoğluABDEsadPasifik
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