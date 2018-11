Çavuşoğlu’na ALKÜ’den fahri doktora

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) kurulmasının en büyük mimarı ve isim babası Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ALKÜ 2018-2019 yılı akademik açılış töreni ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) işbirliğiyle hazırlanan Türk Dış Politikası ve Uluslararası İlişkiler Kongresi’nin açılış programına katıldı. Programa ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın yanı sıra Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Baş Savcısı Yasin Emre, ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Leyla Harputlu, Kongre Bilim Kurulu Başkanı ve Dışişleri Bakanlığı SAM Başkanı Dr. Ufuk Ulutaş, Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan, Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, ALKÜ akademik ve idari personeli ile öğrencileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

ALKÜ’NÜN İLK FAHRİ DOKTORASI ÇAVUŞOĞLU’NA

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ev sahibi olarak programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Bugün burada üç güzel olayı kutlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Birincisi; bugün üniversitemizin 2018-2019 eğitim-öğretim ve akademik yılının açılışını yapıyoruz. İkincisi, üniversitemizin T. C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi işbirliği ile düzenlediği 1. Türk Dış Politikası ve Uluslararası İlişkiler Kongresinin açılışını da birazdan sayın bakanımızın ilk ders sunumu ile yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Dışişleri bakanımızın olağanüstü gayretle yürütmüş oldukları insan odaklı, ilkeli ve barışçıl politikalarla uluslararası alanda aktif bir aktör haline gelen Türk Dış politikasına yönelik çeşitli konular üniversitemizde üç gün boyunca alanında uzman akademisyen ve dış politika uzmanları tarafından tartışılacak. Üçüncü olarak; Üniversitemizin kurulmasının en büyük mimarı olan; göz bebeğim dediği üniversitesine her zaman en büyük desteği sağlayan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, Üniversitemiz senatosunun aldığı karar gereğince “Fahri Doktora” unvanı tevdi edilecektir. Üniversitemizin ilk fahri doktorasını, bu payeyi en çok hak eden kişiye bugün tevdi edecek olmanın onur ve gururunu üniversitem adına yaşıyorum” diye konuştu.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ALKÜ Dr. Öğr. Üyesi Tolga Öztürk ise konuşmasında kongre hakkında bilgiler vererek, “Bakanımızın kongremize teşrifleriyle birlikte Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak ilkini yaptığımız ve gelenekselleşmesini hedeflediğimiz kongremize çok güçlü bir başlangıç yaptık” diye konuştu.

“BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER MASAYA YATIRILACAK”

ALKÜ’nün T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile işbirliğine gelecekte de devam etmesinin planlanarak bu bağlamda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde, T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Uluslararası İlişkiler Platformu’nun kurulup kurumsallaşması hedefiyle düzenlenen programda Kongre Bilim Kurulu Başkanı ve SAM Başkanı Dr. Ufuk Ulutaş ise konuşmasında; “Üç gün sürecek konferansımızda, bölgesel ve küresel meseleler üzerine görüş ve bilgilerimizi paylaşma fırsatını elde edeceğiz. Konferans boyunca, Türkiye ile diğer bölgesel ve küresel aktörlerin dış politikaları açısından öneme sahip çeşitli meseleleri; siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve insani boyutlarıyla; pratik, teorik ve tarihsel bir bakış açısıyla ele alacaklar” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı tarafından Fahri Doktora beratı tevdi edildi.

“MEMLEKETİMDEN BU UNVANI ALMAK ONUR VERİCİ”

Törenin ardından ALKÜ’nün 2018-2019 eğitim-öğretim ve akademik yılının açılışı ile birlikte Kongrenin açılış dersini veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün kurulmasında birazcık emeğim olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum” sözleriyle konuşmasına başladı. Bakan Çavuşoğlu kendisine tevdi edilen “Fahri Doktora” unvanı için başta Rektör Pınarbaşı olmak üzere ALKÜ Senatosu’na teşekkürlerini iletti. Daha önce birçok üniversiteden “Fahri Doktora” ya da “Fahri Profesörlük” gibi unvanların kendisine tevdi edildiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Özellikle kendi şehirlerim olan Antalya ve Alanya’dan bu unvanlara layık görülmek benim için onur vesilesidir” dedi. Konuşmasının devamında düzenlenen Türk Dış Politikası ve Uluslararası İlişkiler Kongresi hakkında da düşüncelerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Özellikle Türk Dış politikası ve Uluslararası İlişkiler Kongresi’nin burada düzenleniyor olması çok anlamlıdır. Antalya ve Alanya ülkemizin dünyaya açılan penceresidir. Türk Dış Politikamızın öncelikleri ve uluslararası ilişkiler yani dünyada neler oluyor neler bitiyor bugün, yarın ve ertesi gün buradaki tartışmalarda ele alınacak. İnanıyorum ki hem Diplomasi Akademisi Başkanımız hem de Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanımız bizlere de bu yeni bilgileri aktaracaklardır” şeklinde konuştu.

“VİZYONLARIMIZI SİZ GENÇLERLE BİRLEŞTİRİYORUZ”

Ülkemizi özellikle dış ilişkiler bağlamında ilgilendiren çeşitli güncel konuları ve dış ilişkiler diplomasisi ile ülke menfaatine yapılan çalışmaları anlatarak, Türkiye’nin jeopolitik önemi ve izlediği dış politikalar hakkında salonda bulunan katılımcılara önemli bilgiler veren Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz sürecinin de yakından takip edildiğini söyledi. Türkiye’nin çıkarlarının artık tüm dünyada olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, çıkarların sadece bir bölgede kalmasının büyük bir risk teşkil ettiğini dile getirerek dünyadaki her nokta ile bağlantıları güçlendirmenin önemli olduğunu belirtti. Bakan Çavuşoğlu; “Bizler Türk dış politikamız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ama bizlerin gelecek vizyonları da var. İşte o gelecek vizyonlarımızı gençlerin, öğrencilerimizin ve bugünkü nesillerimizin vizyonlarıyla, ufkuyla ve idealleriyle, heyecanları ve vatan millet sevgileriyle birleştirmemiz gerekiyor. O bakımdan sizlere de önemli görevler düşüyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2018, 17:16