Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
110932
ALTIN
174.746
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7298
EURO
4.9845
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına kritik uyarı!
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına...
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Bahar Aylarında Yağ Yaktıran Gıdalar
Bahar Aylarında Yağ Yaktıran Gıdalar
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 23 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Çavuşoğlu’dan Belçikalı mevkidaşına PKK uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD temasları kapsamında bir araya geldiği Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders'e PKK terör örgütünün Belçika'da artan faaliyetlerine dikkat çekerek terör örgütlerine karşı etkin mücadele edilmesi gerektiğini vurguladığı bildirdirildi

Çavuşoğlu’dan Belçikalı mevkidaşına PKK uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD temasları kapsamında bir araya geldiği Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders'e PKK terör örgütünün Belçika'da artan faaliyetlerine dikkat çekerek terör örgütlerine karşı etkin mücadele edilmesi gerektiğini vurguladığı bildirdirildi

23 Nisan 2018 Pazartesi 19:36
Çavuşoğlu’dan Belçikalı mevkidaşına PKK uyarısı
banner404

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi" konulu BM Genel  Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısı'na katılmak üzere geldiği New York’ta Bakan  Didier Reynders ile bir araya geldi.
BM Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmeye Türkiye’nin BM Daimi  Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç  da katıldı.
 
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Bakan Çavuşoğlu  Belçikalı mevkidaşına Türkiye’nin YPG/PKK terör örgütüne karşı Afrin’de yürüttüğü  Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi verdi.
 
Bakan Çavuşoğlu’nun ayrıca “Belçika’da artan PKK faaliyetlerine dikkat  çekerek, terör örgütüne karşı daha etkin mücadele edilmesi gerektiğini  vurguladığı” kaydedildi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluBelçikaPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan'a özel gösteri
Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan'a özel gösteri
Aliyev Türkiye’yi ziyaret edecek
Aliyev Türkiye’yi ziyaret edecek
8 aylık hamile kadını acımasızca tekmeleyip üzerine köpek saldı!
8 aylık hamile kadını acımasızca tekmeleyip üzerine köpek saldı!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim