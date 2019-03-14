Çavuşoğlu ve Soylu Alanya’ya geliyor

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetim kurulu üyelerinin yaklaşık 1 yıl boyunca hazırladıkları ve henüz resmi açılışı yapılmayan Ak Parti İlçe Teşkilatı binası, Çavuşoğlu ve Soylu tarafından açılacak. 18 Mart Pazartesi günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek açılışa bölge milletvekillerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katılacak. Açılış için ilk teklifin, 17 Mart Pazar günü miting için Antalya’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a götürüldüğü ancak programı yoğun olan Erdoğan’ın bu görevi Çavuşoğlu ile Soylu’ya verdiği de gelen haberler arasında. Çevreyolu üzeri, eski Devlet Hastanesi kavşağındaki Ak Parti İlçe Teşkilatı binasının 18 Mart Pazartesi günü saat 17.00’de yapılacak açılışı, Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’den (dimtv.tv) naklen yayınlanacak.