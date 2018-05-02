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Çavuşoğlu ve Sarıeroğlu SGK açılışı için Alanya'ya geliyor

SGK Hizmet Binası'nın yarın yapılacak açılış törenine Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geliyor. Ak Parti İlçe Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, kesin olmamakla birlikte Bakan Çavuşoğlu'na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da eşlik edecek

Çavuşoğlu ve Sarıeroğlu SGK açılışı için Alanya'ya geliyor

SGK Hizmet Binası'nın yarın yapılacak açılış törenine Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geliyor. Ak Parti İlçe Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, kesin olmamakla birlikte Bakan Çavuşoğlu'na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da eşlik edecek

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:30
Çavuşoğlu ve Sarıeroğlu SGK açılışı için Alanya'ya geliyor
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Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Sosyal Güvenlik Kurumu Alanya Müdürlüğü'nün açılışı için 4 Mayıs Cuma günü Alanya'ya geliyor. Yıllardır Başkent Hastanesi karşısındaki kiralık ofiste hizmet veren kurum, inşaatı bir yıldır süren ve tamamlanan yeni binasına bu hafta geçti. Alanya Otogarı'nın kuzey girişinde yer alan yeni binaya vatandaşlar ilk günden akın etti. SGK Alanya Müdürlüğü'nün açılış töreni 4 Mayıs Cuma günü  yapılacak. Açılışa Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak. Tüm Alanya halkının davetli olduğu tören saat 18.00'de başlayacak. Program, Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'den de naklen yayınlanacak. Bakan Çavuşoğlu'nun açılış sonrası Alanya'da bazı temaslarda bulunacağı, Cumartesi günü de İl Teşkilatı'nın temayül yoklamasına katılacağı gelen haberler arasında.

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Son Güncelleme: 03.05.2018 14:31
Anahtar Kelimeler:
SGKAlanyaAçılışMevlüt ÇavuşoğluAlanya Otogar
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