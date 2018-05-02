Çavuşoğlu ve Sarıeroğlu SGK açılışı için Alanya'ya geliyor

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Sosyal Güvenlik Kurumu Alanya Müdürlüğü'nün açılışı için bugün (Cuma günü) Alanya'ya geliyor. Yıllardır Başkent Hastanesi karşısındaki kiralık ofiste hizmet veren kurum, inşaatı bir yıldır süren ve tamamlanan yeni binasına bu hafta geçti. Alanya Otogarı'nın kuzey girişinde yer alan yeni binaya vatandaşlar ilk günden akın etti. Açılışa Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak. Tüm Alanya halkının davetli olduğu tören saat 18.00'de başlayacak. Program, Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'den de naklen yayınlanacak. Bakan Çavuşoğlu'nun açılış sonrası Alanya'da bazı temaslarda bulunacağı, Cumartesi günü de İl Teşkilatı'nın temayül yoklamasına katılacağı gelen haberler arasında.