Çavuşoğlu ve Lavrov'un Antalya buluşması ertelendi

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 18 Mart 2019 tarihinde Antalya’da gerçekleştirileceği duyurulan Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı vesilesiyle ülkemize gerçekleştirmesi öngörülen ziyaret ertelenmiştir” denildi. Çavuşoğlu ve Lavrov’un ilk olarak 12 Mart’ta bir araya geleceği duyurulmuş ancak görüşme ertelenmişti. Dışişleri Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada da iki bakanın 18 Mart’ta bir araya geleceğini bildirmişti. Ancak yapılan son açıklama ile görüşme ikinci kez ertelenmiş oldu.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 17:10