Çavuşoğlu ve Lavrov'dan Antalya'da büyük buluşma

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Turizm Merkezi Belek'te, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde iki bakan tokalaşarak, basına poz verdi. Bakan Lavrov, "İyi makineler kullanıyorsunuz, flaşlarınız çok keskin" diye espri yaptı. Görüşme, basına kapalı devam etti.

Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak olan Çavuşoğlu ile Lavrov, ardından basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Vize konusunda neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Biz Rusya ile ikili ilişkilerimizin her geçen gün gelişmesinden mutluyuz. Ekonomik ilişkilerden kültüre kadar her alanda ilişkilerimiz daha iyiye gidiyor. Çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz.

Rusya ile sadece ikili ilişkilerimizi güçlendirmiyoruz bölgesel konulardaki işbirliğinizi de geliştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu istişareleri sürdüreceğiz. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizin yüzde 14 artması iyiye doğru gittiğimizin göstergesidir.

Rus Bakan Lavrov ise;

Putin ve Erdoğan'ın toplantısına hazırlık için bu toplantıyı gerçekleştirdik. İki lider Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelecek. Türkiye ile ticaret hacmimiz istikrarlı bir şekilde artıyor. 100 milyar dolar hedefine çıkmak için elimizden geleni yapacağız.

Aynı şekilde askeri ve savunma işbirliği konularını da ele aldık. S-400 savunma sistemlerinin tedariki konusundaki çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde vize serbestisi için çalışmalara devam ediyoruz.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 12:02