Çavuşoğlu ve Lavrov'dan Antalya'da büyük buluşma

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) alt birimi olan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun VII. Toplantısı'nın 18 Mart'ta Antalya'da düzenleneceği belirtildi. Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un başkanlıklarında gerçekleştirilecek Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacağı ifade edilerek, toplantı sonunda ise "Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2019-2020 İstişare Planı"nın imzalanacağı kaydedildi.