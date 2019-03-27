Çavuşoğlu ve Lavrov 29 Mart'ta Antalya'da bir araya gelecek

ALANYALI Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 29 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) alt birimi Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 7. toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Toplantının sonunda iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında 2019-2020 İstişare Planı'nın imzalanması bekleniyor. Çavuşoğlu ve Lavrov'un bir araya geleceği toplantının tarihi de üçüncü kez değişmiş oldu.

ERDOĞAN'IN 8 NİSAN'DA RUSYA'YA GİTMESİ BEKLENİYOR

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere 8 Nisan'da Rusya'ya gitmesi bekleniyor.