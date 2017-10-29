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Çavuşoğlu Umman'da: '100 bin Suriyeli geri döndü'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere gittiği Umman'ın başkenti Maskat'ta Umman Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud el-Said tarafından kabul edildi

Çavuşoğlu Umman'da: '100 bin Suriyeli geri döndü'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere gittiği Umman'ın başkenti Maskat'ta Umman Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud el-Said tarafından kabul edildi

29 Ekim 2017 Pazar 14:58
Çavuşoğlu Umman'da: '100 bin Suriyeli geri döndü'
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BASINA kapalı gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Umman Dışişlerinden Sorumlu Bakan Yusuf bin Alavi bin Abdullah ile de bir araya geldi ve Maskat Sultanlık Opera Binası'nı ziyaret etti. Öte yandan, Şanlıurfa'da iki günlük temaslarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Suriye sınırına komşu olan Suruç'ta onuruna verilen yemeğe de katıldı. Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü operasyonlara değinen Bakan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar  Türkiye'de 100 bin civarında Suriyeli geri dönmüştür. Artık orası güvenli şehirlerdir. Demek ki güvenlik sağlanırsa Suriyeli kardeşlerimiz dönecek. Şimdi bunu  İdlib'de yapmak istiyoruz" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, değişim programı çerçevesinde Muskat’ta bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile de bir araya geldi.


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