Çavuşoğlu tüm gençleri sınava başvurmaya davet etti

23 Aralık 2016 Cuma 08:58
"BAKANLIĞIMIZA yeni, genç nesiller kazandırmak üzere, 2017 yılı içindeki ilk kariyer memuru sınavımızı 28-29 Ocak 2017'de düzenleyeceğiz. 28-29 Ocak 2017'de yapacağımız Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı'na ait duyuruyu bugün yayınladık. Memleketine ve milletine, bu onurlu mesleği icra ederek hizmet vermeyi isteyen tüm gençlerimizi sınavımıza başvurmaya davet ediyorum."
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