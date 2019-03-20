Çavuşoğlu söz vermişti! Alanya Millet Bahçesi'nde ilk adım

Alanya’da seçim sonrası akıbeti en çok merak edilen Karayolları Şube Şefliği’nin bulunduğu yerleşkenin  girişine Millet Bahçesi tabelası dikildi

Çavuşoğlu söz vermişti! Alanya Millet Bahçesi'nde ilk adım
banner404

ALANYA’NIN halihazırda en büyük sorunu yeşil alan darlığı. Bu soruna yönelik hazırlanan ve Alanya'da ilgiyle karşılanan projelerden biri de Karayolları Şube Şefliği’nin bulunduğu yerleşkeye Millet Bahçesi yapılmasıydı. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından müjdelenen projeye ilişkin ilk adım atıldı. Karayolları Şube Şefliği’nin giriş kapısının yanındaki bir direğe, üzerinde “Alanya Millet Bahçesi” yazan bir tabela yerleştirildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya'da Rus turiste kabusu yaşatmıştı! Cezası...
Alanya'da Rus turiste kabusu yaşatmıştı! Cezası...
  1. ASAYİŞ

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner534

banner518

banner481

banner472

banner536