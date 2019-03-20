Çavuşoğlu söz vermişti! Alanya Millet Bahçesi'nde ilk adım

ALANYA’NIN halihazırda en büyük sorunu yeşil alan darlığı. Bu soruna yönelik hazırlanan ve Alanya'da ilgiyle karşılanan projelerden biri de Karayolları Şube Şefliği’nin bulunduğu yerleşkeye Millet Bahçesi yapılmasıydı. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından müjdelenen projeye ilişkin ilk adım atıldı. Karayolları Şube Şefliği’nin giriş kapısının yanındaki bir direğe, üzerinde “Alanya Millet Bahçesi” yazan bir tabela yerleştirildi.