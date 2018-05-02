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Çavuşoğlu SGK açılışı için Alanya'ya geliyor

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlut Çavusoğlu yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Alanya Müdürlüğü'nün açılışı için Alanya'ya geliyor

Çavuşoğlu SGK açılışı için Alanya'ya geliyor

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlut Çavusoğlu yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Alanya Müdürlüğü'nün açılışı için Alanya'ya geliyor

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:30
Çavuşoğlu SGK açılışı için Alanya'ya geliyor
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YILLARDIR Başkent Hastanesi karşısındaki kiralık ofiste hizmet veren kurum, inşaatı bir yıldır süren ve tamamlanan yeni binasına bu hafta geçti. Alanya Otogarı'nın kuzey girişinde yer alan yeni binaya vatandaşlar ilk günden etti. SGK Alanya Müdürlüğü'nün açılış töreni 04 Mayıs Cuma günü  yapılacak. Açılışa Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak. Tüm Alanya halkının davetli olduğu tören saat 18:00'da yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
SGKAlanyaAçılışMevlüt ÇavuşoğluAlanya Otogar
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