Çavuşoğlu SGK açılışı için Alanya'ya geliyor

YILLARDIR Başkent Hastanesi karşısındaki kiralık ofiste hizmet veren kurum, inşaatı bir yıldır süren ve tamamlanan yeni binasına bu hafta geçti. Alanya Otogarı'nın kuzey girişinde yer alan yeni binaya vatandaşlar ilk günden etti. SGK Alanya Müdürlüğü'nün açılış töreni 04 Mayıs Cuma günü yapılacak. Açılışa Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak. Tüm Alanya halkının davetli olduğu tören saat 18:00'da yapılacak.
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