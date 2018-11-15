Çavuşoğlu şehidimizin mevlidine katıldı

HAKKARİ'NİN Şemdinli ilçesi sınırlarında kalan Süngü Tepe üs bölgesinde meydana gelen mühimmat patlamasında şehit olan ve Alanya Garnizon Şehitliği’nde toprağa verilen Topçu Er Yusuf Önder için Kadıpaşa Mahallesi İkizler Sokak üzerinde bulunan baba evi önünde mevlit yemeği verilerek Kur'anı Kerim okutuldu. Mevlide Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Emniyet Müdürü Alper Avcı, Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Bir dizi program için bugün Alanya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şehidimiz Yusuf Önder için düzenlenen mevlidi şerife katıldı. Bakan Çavuşoğlu'nu alana girişte Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ile çok sayıda vatandaş karşıladı. Önceki gün şehit cenazesine de katılan Bakan Çavuşoğlu, şehit Yusuf Önder'in babası Sonay Önder ile dedesine taziyelerini bir kez daha iletti.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2018, 14:13