Çavuşoğlu'ndan Uysal'a tebrik ziyareti

Haber: Alper KUTAY

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasının ardından Alanyalı Başakşehir Belediye Başkanı olan Mevlüt Uysal, Topbaş'ın yerine seçilmişti. Uysal bir yandan Topbaş'ın çalışmalarını devam ettirirken, diğer yandan da tebrik ziyaretlerini kabul ediyor. Uysal'ın bugünkü ziyaretçisi ise Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya gelen ikili kameralara birlikte poz verdi. Bakan Çavuşoğlu yeni görevinde Uysal'a başarılar dilerken, Uysal da ziyareti için Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Hemşeri ve adaş olan iki siyasetçi birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.