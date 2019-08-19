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Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de bizim ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde" dedi.

GÜNCEL 19.08.2019, 15:20 19.08.2019, 15:22 Melike Temir
Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
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ALPER KUTAY

BAKAN Çavuşoğlu, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisince Nevşehir'de düzenlenen il başkanları toplantısında, "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye" sözlerine cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde. 4. gemimiz Oruç Reis de yolda. Milli davamız Kıbrıs konusunda bile yeterince bilgilendirilmeyen Sayın Genel Başkan'a bu konuda bilgi vermeye hazırız. Sayın Genel Başkan kendi partisinin de imzaladığı TBMM'nin ortak bildirisini de hatırlamıyor sanırım!" dedi.

#Çavuşoğlu #kılıçdaroğlu #tepki #Alanyalı Dışişleri Bakanı
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