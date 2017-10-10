Çavuşoğlu'ndan güven veren mesaj

Haber: Alper KUTAY
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün Sırbistan'ı ziyaret etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuviç tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan'a Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti. Sırbistan'la ilişkilerin daha da güçleneceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'le birlikte Sırbistan'ın Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daçiç'le temaslarda bulundu.
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