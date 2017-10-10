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11 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
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Çavuşoğlu'ndan güven veren mesaj

Erdoğan'la Sırbistan'ı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Sırbistan'la ilişkiler daha da güçlenecek" mesajı verdi

Çavuşoğlu'ndan güven veren mesaj

Erdoğan'la Sırbistan'ı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Sırbistan'la ilişkiler daha da güçlenecek" mesajı verdi

10 Ekim 2017 Salı 22:55
Çavuşoğlu'ndan güven veren mesaj
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün Sırbistan'ı ziyaret etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuviç tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan'a Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti. Sırbistan'la ilişkilerin daha da güçleneceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'le birlikte Sırbistan'ın Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daçiç'le temaslarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ErdoğanBakan çavuşoğlu
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