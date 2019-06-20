Çavuşoğlu'ndan görkemli kına gecesi

Avukat Emirhan Çavuşoğlu ve Ela Dilara Yalçın, pazar günü yapılacak olan düğünleri öncesinde muhteşem bir kına gecesi yaptı. Haydarpasha Palace Otel'de yapılan renkli kına gecesi görülmeye değerdi

Çavuşoğlu'ndan görkemli kına gecesi
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HABERİN GALERİSİ
Çavuşoğlu'ndan görkemli kına gecesi

Çavuşoğlu'ndan görkemli kına gecesi

AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun avukat oğlu Emirhan Çavuşoğlu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin muhasebesinde görevli Ela Dilara Yalçın ile 23 Haziran Pazar günü dünya evine girecek. Genç çift geçtiğimiz günlerde gelenekleri yaşatarak kına gecesi yaptı. Türkler'deki Haydarpasha Palace Otel'de yapılan görkemli kına gecesinde renkli anlar yaşandı. Gelinin tüm arkadaşlarının katıldığı kına gecesinde vur patlasın çal oynasın bir eğlence vardı. Geç saatlere kadar süren renkli gece görülmeye değerdi.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 17:00
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