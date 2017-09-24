Çavuşoğlu'ndan cezaevi ziyareti

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu genel görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürdü. Cezayir Dışişleri Bakanı Abdelkader Messahel ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, daha sonra kabul ettiği Suriye muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Genel Koordinatörü Riyad Hicab başkanlığındaki heyetle görüştü. Bakan Çavuşoğlu ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca ABD'de Türk Konsolosluğu önünde gösteri yapan PKK'lı protestoculara şiddet uyguladıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım'ı da cezaevinde ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Washington'da yargılanması devam eden Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım kardeşlerimizi ziyaret ederek, milletimizin sevgi ve selamlarını ilettik" ifadelerini kullandı.