Çavuşoğlu'ndan Bosna Hersek çıkarması

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi lideri Kiriakos Miçotakis'i kutladı. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Demokrasi lideri Kriakos Mitsotakis'i seçimlerdeki başarısından dolayı içtenlikle kutluyorum. Onun liderliğinde Türk-Yunan halkları arasındaki dostluğun ve ikili ilişkilerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum" ifadesini kullandı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte gittiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Dönem başkanlığını Bosna Hersek'in yürüttüğü oluşumun yarınki devlet başkanları zirve oturumu öncesi yapılan bakanlar toplantısına ev sahibi Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Igor Crnadak'ın yanı sıra Sırbistan, Romanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Slovenya, Karadağ, Moldova, Bulgaristan ve Hırvatistan'dan hükümet temsilcileri ile Avrupa Birliği (AB) yetkilileri de katıldı.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ KONUŞULDU

Saraybosna'daki bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan ev sahibi bakan Crnadak, toplantıda GDAÜ üyesi ülkelerin ortak çıkarlarını ilgilendiren konuların ve Bosna Hersek'in dönem başkanlığı boyunca yapılanların ele alınacağını söyledi. Toplantı, açılış konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi. Bu arada, oluşumun üyeleri Arnavutluk ve Kosova'dan hiçbir yetkili toplantıya katılmadı. Bakan Çavuşoğlu, toplantının ardından ayrıca Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko ile bir araya geldi. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci GDAÜ, bölge ülkeleri arasında siyasi ve güvenlik alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi, ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesi ve işbirliğinin demokratik kurumlar, adalet, yasadışı faaliyetlerle mücadele ve beşeri boyutlarının genişletilmesi amacıyla 1996'da kuruldu. Türkiye'nin kurucu üyelerden olduğu GDAÜ'nün diğer üyeleri ise Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan.