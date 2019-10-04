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Çavuşoğlu'ndan Antalyaspor'a destek

Antalyaspor Kulübü Derneği yönetimi, Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti

GÜNCEL 04.10.2019, 22:17
Çavuşoğlu'ndan Antalyaspor'a destek
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ZİYARETLERDE Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk, Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Emin Hesapçıoğlu, Osman Sapmaz, Aziz Çetin ve Atilla Hasan Akıncı hazır bulundu. Antalyaspor yönetiminin yaptığı ziyaretlerde, bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy’un da katılımıyla Antalyaspor’a destek amaçlı bir gece organize edilmesi kararı da benimsendi. Antalyaspor heyetinin ilk ziyareti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a gerçekleşti. Ziyarette, Antalyaspor Kulübü Derneği’nin projeleri, hedefleri ve vizyonu anlatılarak destek istendi. Ardından heyeti makamında kabul eden ve birlikte yemek yiyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketinin takımı olan Antalyaspor’un çok daha iyi yerlere gelebilmesi için her zaman destek olacağını ifade etti. Antalyaspor yönetiminin yaptığı ziyaretlerde, bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy’un da katılımıyla Antalyaspor’a destek amaçlı bir gece organize edilmesi kararı da benimsendi. Gecenin Kasım ayı başında yapılması planlanıyor.
 

#Antalyaspor Kulübü #Mevlüt Çavuşoğlu #MEHMET NURİ ERSOY
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