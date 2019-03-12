Çavuşoğlu'ndan Antalya'da önemli açıklamalar

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün, AK Parti tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterilen Menderes Türel ve Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç'in seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. AK Parti ve MHP'nin Antalya il ve Muratpaşa ilçe yöneticileri, partililer ve halkın katıldığı açılışta Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Menderes Türel ve Gökçen Özdoğan Enç ile parti yöneticileri halka seslendi. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Antalya'da MHP ve AK Parti'nin ülkenin ve şehirlerin geleceği için tek vücut olduğunu, davalarını birleştirdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin, milletimizin bekası ve geleceği için birlikte çalışıyoruz. Elbette yaşadığımız şehirleri ehil insanlara teslim etmek bizim görevimiz. İçinde bulunduğumuz Muratpaşa, Antalya'nın gözbebeği bir yer, ama Muratpaşa Kepez'den geri. Antalya'nın gözbebeği Muratpaşa'ya bu yakışıyor mu, yakışmıyor. Şimdi Muratpaşa'nın tekrar Kepez'in önüne geçmesi Antalya için iyi değil mi? Bunu yapabilecek kişi Gökçe Özdoğan Enç'tir. Kadınlar sizin adayınız" dedi.

'BÜYÜK BİR FIRSAT YAKALADIK'

Bakan Çavuşoğlu kalabalığa, "Önünüze çok güzel bir fırsat çıktı, bu fırsatı değerlendirelim" diye seslenerek, 2009-2014 arasında Antalya'nın 10 sene geriye gittiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Tekrar Antalya'nın o karanlık günlere gitmesine müsaade eder misiniz? İşte o yüzden Menderes Türel'in devam etmesi gerekiyor. Büyükşehir ve ilçe el ele verecek, Muratpaşa'da tüm sorunlar çözülecek. Biz Muratpaşa'da devlet olarak verdiğimiz sözleri tuttuk. Kırcami sorununu Menderes Türel çözdü. İşte söz verdiysen gereğini yapacaksın. Eğer sözünde durmuyorsan o zaman millet seni gönderecek. Bakıyoruz, görüyoruz gerçekten çalışmalara, anketlere büyük bir fırsat yakaladık, bu kadar söyleyeceğim. Eğer seçim gününe kadar böyle çalışırsak bu işi hallederiz" diye konuştu.

'İP'E, CHP'YE TERÖRİST DEMİYORUM'

Türkiye'nin hedefleri, Büyük Türkiye ve bekası için bu ittifakın kurulduğunu anlatan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "O yüzden vatanını, milletini seven insanların kurduğu ittifakla diğer ittifakları bir tutmak bu millete hakarettir. Hele hele içinde teröristlerin olduğu bir ittifakı bizimle kıyaslamak bize hakarettir. Şimdi İP'çiler geliyor 'Sayın Bakanım bize terörist diyorsun.' Ben İP'e terörist parti dedim mi? CHP'ye terörist dedim mi? Hayır demiyorum. Ama şunu söylüyorum CHP'nin içinde PKK'lıların cenazesine gidenler var. Yok desinler, var. Peki bu iki parti bizim sözlerimden rahatsız oluyorlar. O zaman çıksınlar, 'Bize böyle söylemeyin, bizim HDP'yle bir ittifakımız yok' desinler. Ya da 'HDP ile ittifakımız var ama HDP, PKK'yı terör örgütü olarak görüyor' desinler. Ya da 'Bu parti sırtını Kandil'e dayamıyor, o yüzden ittifak yaptık' desinler. Diyemezler, çünkü HDP'nin kendisi diyor, 'Ben sırtımı Kandil'e dayadım' diye. Şimdi var olanı söyleyince niye bozuluyorsunuz? Bu kadar rahatsız oluyorsanız ittifak yapmayın kardeşim. Üstelik Türkiye'yi bölmek istediklerini söyleyenlerle açık açık ittifak yapıyorsunuz, sonra biz bunu söyleyince rahatsız oluyorsunuz. Ezandan da rahatsız oluyorlar. Bu ülkenin ve milletin tüm değerlerinden rahatsız oluyor bunlar."