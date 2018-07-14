Çavuşoğlu'na Antalya'da coşkulu karşılama

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de gerçekleşen NATO Zirvesi sonrası dün akşam Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı'nda Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, partililer ve yüzlerce vatandaş tarafından meşaleler ve tezahüratlarla karşılanan Bakan Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinde kendilerine destek veren tüm Antalya seçmenine teşekkür etti. Öte yandan dün akşam Antalya’ya gelen Bakan Çavuşoğlu, bugün önemli bir toplantıya başkanlık edecek. Bugün saat 16.00’da AKM Aspendos Salonu’nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla İl Danışma Toplantısı yapılacak. Toplantıya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Alanya’dan Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve diğer 18 ilçenin başkanı, yönetimleri, Ak Partili belediye başkanları ve meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ile yürütme kurulu, ayrıca mahalle başkanları katılacak. Toplantıda 2019’un Mart ayında yapılması beklenen yerel seçimlerin de bir anlamda startının verileceği ifade ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2018, 09:59