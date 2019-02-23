Çavuşoğlu MÜSİAD'ın onur konuğu oldu

MÜSİAD Alanya Şubesi Şubat ayı istişare toplantısının onur konuğu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu

Çavuşoğlu MÜSİAD'ın onur konuğu oldu
banner404

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi Şubat ayı istişare toplantısını gerçekleştirdi. MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy'un ev sahipliğinde yapılan toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile MÜSİAD Genel Başkan Yardımcıları ile iş insanları katıldı. Toplantıda milli ölçekli yatırımlar, istihdam,  turizm, tarım ve diğer sektörlere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Sektörlere verilen desteklemeler hatırlatıldı. Toplantı sonunda ise konuklara çiçek takdim edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2019, 12:42
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalya Kongre Bürosu Antalya’yı tek çatı altında...
Antalya Kongre Bürosu Antalya’yı tek çatı altında...
  1. ANTALYA

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479