Çavuşoğlu MÜSİAD'ın onur konuğu oldu

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi Şubat ayı istişare toplantısını gerçekleştirdi. MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy'un ev sahipliğinde yapılan toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile MÜSİAD Genel Başkan Yardımcıları ile iş insanları katıldı. Toplantıda milli ölçekli yatırımlar, istihdam, turizm, tarım ve diğer sektörlere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Sektörlere verilen desteklemeler hatırlatıldı. Toplantı sonunda ise konuklara çiçek takdim edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2019, 12:42