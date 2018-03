Çavuşoğlu ile Kerry telefonda görüştü

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı John Kerry ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, önümüzdeki dönemde Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde rejim ve muhalefet arasında yapılması öngörülen müzakereler masaya yatırıldı. Ayrıca, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırıları hakkında görüş alışverişi gerçekleştirildi. Öte yandan Cenevre'de yapılması planlanan 'barış' toplantısının ertelenmesiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu "Terör örgütleri muhalefet içinde yer alamaz. YPG çok istiyorsa rejim heyetinde yer alabilir" dedi. İsviçre'nin Cenevre kentindeki Suriye barış görüşmelerinin dün başlaması planlanıyordu ancak gecikme yaşandı. Türkiye'nin PYD rahatsızlığının bu gelişmede etkili olduğu konuşulurken, konuyla ilgili ilk açıklama, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

'GÖRÜŞMELER BİR AN ÖNCE BAŞLASIN'

Bakan Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlenen Türkiye-AB Bakanlar Siyasi Diyalog Toplantısı'nda kendisine yöneltilen, "Türkiye bu konuyla ilgili ne düşünüyor?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Her şeyden önce Cenevre'de başlayacak rejim ve muhalefet arasındaki görüşmelerin bir an evvel başlamasında fayda var. Çünkü ateşkesin bir an evvel sağlaması gerekiyor. Suriye'de kesin çözüm, siyasi çözümdür. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Bu süreçte özellikle muhalefeti sulandırmaya yönelik bazı ülkelerin çabaları var. Biz buna karşıyız, muhalefet de buna karşı. Özellikle de YPG gibi terör örgütlerinin de muhalefetin içinde yer almasını istemek bu süreci akamete uğratmaktır. Bunu isteyen bazı ülkeler olabilir ama bunun son derece tehlikeli olduğunu söylemek lazım.

'KİMSE BİR ŞEY DİKTE EDEMEZ'