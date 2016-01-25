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Çavuşoğlu ile Kerry telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı John Kerry'le telefonda görüştü. Görüşmede, Cenevre'de Rusya'nın Suriye'deki hava saldırıları ele alındı

Çavuşoğlu ile Kerry telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı John Kerry'le telefonda görüştü. Görüşmede, Cenevre'de Rusya'nın Suriye'deki hava saldırıları ele alındı

25 Ocak 2016 Pazartesi 23:53
Çavuşoğlu ile Kerry telefonda görüştü
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Haber: Alper KUTAY
ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı John Kerry ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, önümüzdeki dönemde Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde rejim ve muhalefet arasında yapılması öngörülen müzakereler masaya yatırıldı. Ayrıca, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırıları hakkında görüş alışverişi gerçekleştirildi. Öte yandan Cenevre'de yapılması planlanan 'barış' toplantısının ertelenmesiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu "Terör örgütleri muhalefet içinde yer alamaz. YPG çok istiyorsa rejim heyetinde yer alabilir" dedi. İsviçre'nin Cenevre kentindeki Suriye barış görüşmelerinin dün başlaması planlanıyordu ancak gecikme yaşandı. Türkiye'nin PYD rahatsızlığının bu gelişmede etkili olduğu konuşulurken, konuyla ilgili ilk açıklama, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.
'GÖRÜŞMELER BİR AN ÖNCE BAŞLASIN'
Bakan Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlenen Türkiye-AB Bakanlar Siyasi Diyalog Toplantısı'nda kendisine yöneltilen, "Türkiye bu konuyla ilgili ne düşünüyor?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Her şeyden önce Cenevre'de başlayacak rejim ve muhalefet arasındaki görüşmelerin bir an evvel başlamasında fayda var. Çünkü ateşkesin bir an evvel sağlaması gerekiyor. Suriye'de kesin çözüm, siyasi çözümdür. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Bu süreçte özellikle muhalefeti sulandırmaya yönelik bazı ülkelerin çabaları var. Biz buna karşıyız, muhalefet de buna karşı. Özellikle de YPG gibi terör örgütlerinin de muhalefetin içinde yer almasını istemek bu süreci akamete uğratmaktır. Bunu isteyen bazı ülkeler olabilir ama bunun son derece tehlikeli olduğunu söylemek lazım.
'KİMSE BİR ŞEY DİKTE EDEMEZ'
Şu anda Riyad'daki muhalefet YPG ve rejim yanlısı sözde, tırnak içerisinde söylüyorum, muhalefetin kendi içlerinde olmasını istemiyor. Kimse de bunu dikte edemez. Eğer zaten rejimin kuklası olan diğer önerilen isimler çok istiyorlarsa, rejim tarafından heyete katılabilirler. YPG için de bu geçerli. Şimdi Suriye'de kontrol ettiği alan bakımından YPG önemli ise o zaman IŞİD de bir terör örgütüdür o da Suriye topraklarının yüzde 40'ını kontrol ediyor. El Nusra da belli bir bölümünü kontrol ediyor. Dolayısıyla terör örgütleri ile ılımlı muhalefet arasındaki ayrımı çok iyi yapmak gerekiyor. Bu konuda bizim tutumumuz çok nettir."

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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:53
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluABJohn KerryCenevre
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