Çavuşoğlu Hindistan’da

DİPLOMATİK kaynaklardan alınan bilgiye göre, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, ikili ilişkilerin yanı sıra başta DAEŞ ile mücadele olmak üzere bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmedeki konular arasında ayrıca Suriye ve Irak'taki son siyasi gelişmeler, İran ile yürütülen 5+1 görüşmeleri de yer aldı. Bakan Çavuşoğlu ve Swaraj, Türk Hava Yolları'nın Hindistan'a yaptığı seferlerin arttırılması konusunda fikir birliğine vardı. Diplomatik kaynaklara göre, Yeni Delhi'de Yunus Emre Enstitüsü açılması, Hindistan'ın Çanakkale Savaşı'nın 100. yıl anma törenlerine katılımı, Antalya'da yapılacak G-20 Zirvesi ve Expo 2016 Botanik Fuarı'na Hindistan'ın katılımı konuları da görüşüldü. Görüşmenin ardından Bakan Swaraj, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu öğle yemeğinde ağırladı.