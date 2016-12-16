Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Çavuşoğlu Halep'teki sorunu telefonla çözdü

Şii milislerin Halep'te ateşkesi bozmasının ardından Türkiye ile İran arasında sert telefon trafiği yaşandı. Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşını 8 kez aradı ve sesini yükseltip tahliye sorununu çözdü

Çavuşoğlu Halep'teki sorunu telefonla çözdü

Şii milislerin Halep'te ateşkesi bozmasının ardından Türkiye ile İran arasında sert telefon trafiği yaşandı. Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşını 8 kez aradı ve sesini yükseltip tahliye sorununu çözdü

16 Aralık 2016 Cuma 10:07
Çavuşoğlu Halep'teki sorunu telefonla çözdü
banner404
Haber : Alper KUTAY
İRAN'IN Halep'te sağlanan ateşkesi bozduğu ve kentin doğusunda sıkışan sivillerin İdlib'e tahliyesini engellediği iddiaları üzerine, Ankara ile Tahran arasındaki yoğun bir telefon diplomasisi yaşandı. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile önceki gün iki ve dün de altı kez telefonda görüştü. Çavuşoğlu'nun, Cevad Zarif ile yaptığı görüşmeleri, Halep'te İran komutasındaki Şii milislerin tahliye konvoyuna ateş açtığı iddiaları üzerine bozulan ateşkesin yeniden yürürlüğe girmesinde önemli rol oynadı. Görüşmelerin kimi zaman sert geçtiği öğrenildi. Sızan bilgilere göre, görüşmelerde İdlib bölgesinde muhaliflerin kuşatması altında olan Şii nüfus ağırlıklı Fua ve Keferya'da bulunan sivillerin de Halep'teki sivillerle eş zamanlı olarak tahliye edilmesi ele alındı.
ÇAVUŞOĞLU TWİTTER'DAN DUYURDU
İran, muhaliflerin bu iki Şii köyündeki kuşatmayı kaldırması ve buradaki sivillerin tahliyesinde ısrarcı oldu. Zarif, bu talebin karşılanmaması durumunda İran'ın Şii milisler üzerinde etkisini kullanmayacağı mesajını verdi. İddialara göre Bakan Çavuşoğlu, muhalifler nezdinde gereken girişimi yaparak, Fua ve Keferya'da çoğunluğu yaralılardan oluşan bazı sivillerin tahliye edilmesinin önünü açtı. İran'ın şartının önemli ölçüde yerine getirilmesi üzerine dün öğleden sonra Halep'teki sivillerin tahliyesine başlandı. Doğu Halep'ten güvenli bölgeye gerçekleştirilen tahliyeler ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Şu ana kadar Doğu Halep'ten yola çıkan 5 konvoyla birlikte 7 binin üzerinde sivili tahliye etmiş bulunuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.


 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Halepteki Krizi  çözen 8 TelefonHalepAteşkesi BozmaTürkiyeAlanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı Mevkidaşı8 Kez AradıCevad Zarif
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kemal Kaçmaz'ın eşi Emine Kaçmaz vefat etti
Kemal Kaçmaz'ın eşi Emine Kaçmaz vefat etti
Bisiklette dünya zirvesine 'Alanya' damgası
Bisiklette dünya zirvesine 'Alanya' damgası
AKİSK'den Dim'e üyelik teklifi
AKİSK'den Dim'e üyelik teklifi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim