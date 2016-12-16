Çavuşoğlu Halep'teki sorunu telefonla çözdü

Haber : Alper KUTAY

İRAN'IN Halep'te sağlanan ateşkesi bozduğu ve kentin doğusunda sıkışan sivillerin İdlib'e tahliyesini engellediği iddiaları üzerine, Ankara ile Tahran arasındaki yoğun bir telefon diplomasisi yaşandı. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile önceki gün iki ve dün de altı kez telefonda görüştü. Çavuşoğlu'nun, Cevad Zarif ile yaptığı görüşmeleri, Halep'te İran komutasındaki Şii milislerin tahliye konvoyuna ateş açtığı iddiaları üzerine bozulan ateşkesin yeniden yürürlüğe girmesinde önemli rol oynadı. Görüşmelerin kimi zaman sert geçtiği öğrenildi. Sızan bilgilere göre, görüşmelerde İdlib bölgesinde muhaliflerin kuşatması altında olan Şii nüfus ağırlıklı Fua ve Keferya'da bulunan sivillerin de Halep'teki sivillerle eş zamanlı olarak tahliye edilmesi ele alındı.

ÇAVUŞOĞLU TWİTTER'DAN DUYURDU

İran, muhaliflerin bu iki Şii köyündeki kuşatmayı kaldırması ve buradaki sivillerin tahliyesinde ısrarcı oldu. Zarif, bu talebin karşılanmaması durumunda İran'ın Şii milisler üzerinde etkisini kullanmayacağı mesajını verdi. İddialara göre Bakan Çavuşoğlu, muhalifler nezdinde gereken girişimi yaparak, Fua ve Keferya'da çoğunluğu yaralılardan oluşan bazı sivillerin tahliye edilmesinin önünü açtı. İran'ın şartının önemli ölçüde yerine getirilmesi üzerine dün öğleden sonra Halep'teki sivillerin tahliyesine başlandı. Doğu Halep'ten güvenli bölgeye gerçekleştirilen tahliyeler ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Şu ana kadar Doğu Halep'ten yola çıkan 5 konvoyla birlikte 7 binin üzerinde sivili tahliye etmiş bulunuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.







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