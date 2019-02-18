Çavuşoğlu en güvenilir 10 siyasetçi arasında

GEZİCİ Araştırma Merkezi'nin 'Türkiye'nin en güvenilen isimleri' araştırması 24 Ocak — 6 Şubat 2019 tarihinde, Türkiye genelinde TÜİK verilerinden örneklem oluşturularak 30 il ve 38 ilçeye bağlı 84 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 3 bin 764 kişinin katılımıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Araştırmanın istatistiki hata payı güven sınırları içerisinde ± % 2,5. Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutuldu, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlendi. Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı, tabakalı yöntem ile görüşülerek denekler belirlendi ve cinsiyet-yaş kotası uygulandı. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin en güvenilir isimleri sıralamasında zirveyi Uğur Dündar aldı. İkinci sırada Acun Ilıcalı bulunurken, üçüncü sırada İsmail Küçükkaya dördüncü sırada Hande Fırat, beşinci sırada ise Ahmet Hakan yer aldı.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU EN GÜVENİLİR 10 SİYASETÇİ ARASINDA

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin en çok güven duyduğu siyasiler sıralamasında zirveyi Süleyman Soylu aldı. İkinci sırada Özgür Özel bulunurken, üçüncü sırada Hulusi Akar, dördüncü sırada Binali Yıldırım, beşinci sırada ise Muharrem İnce yer aldı. Listede sadece 4 kadın siyasetçi yer aldı. 235 siyasetçinin yer aldığı listenin ilk 34'ü şöyle sıralandı:

Süleyman Soylu, Özgür Özel, Hulusi Akar, Binali Yıldırım, Muharrem İnce, Fethi Yıldız, Ümit Özdağ, Selin Sayek Böke, Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak, Numan Kurtulmuş, Mehmet Özhaseki, Ali Babacan, Semih Yalçın, Oğuz Kaan Salıcı, Mustafa Şentop, Hakkı Saruhan Oluç, Sera Kadıgil, Koray Aydın, Durmuş Yılmaz, Barış Yarkadaş, Umut Oran, Ahmet Şık, Abdüllatif Şener, Cem Uzan, Meral Danış Bektaş, Önay Alpago, Abdullah Gül, Bülent Tezcan, İbrahim Kalın, Ali Türkşen, Mustafa Sarıgül, Sinan Oğan ve Zülfü Livaneli.