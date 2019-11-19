Çavuşoğlu Brüksel yolcusu
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de yarın düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak
GÜNCEL 19.11.2019, 17:14 19.11.2019, 17:18
DIŞİŞLERİ Bakanları toplantısında, Londra’da 3-4 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Toplantısı’nın son hazırlıklarının yapılması, uluslararası güvenlikle bağlantılı gelişmeler ve stratejik ortamın değerlendirilmesi öngörülüyor. Bakan Çavuşoğlu'nun Brüksel’de bulunacağı süre zarfında muhataplarıyla ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.
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