ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Yeni Zelanda'daki terör saldırılarının kınanması amacıyla gerçekleşen toplantıda kürsüye çıktı. Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye terörün her türlüsüne karşıdır, kimi hedef alırsa alsın. Müslüman düşmanlığı ve ırkçılık, çoğu zaman bir biriyle iç içe. Artık Müslüman karşıtlığı daha fazla gözardı edilemez. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı insanlığın ortak sesinin duyulması şart. Uluslararası camia sorumluluktan muaf değil" dedi.Küresel bir seferberlik ilan edilmesi çağırısı yapan Dışişleri Bakanı, "Unutmayalım ki, tek bir kişinin dahi güvende olmadığı bir dünyada, hiçbirimiz güvende olamayız" ifadesini kullandı.Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 18:01
Çavuşoğlu BM'de dünyaya haykırdı: 'Terörün dini, dili, ırkı, milliyeti yoktur'
BM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İslami terörizm, Hristiyan terörizm, Yahudi terörizm gibi kavramları hep birlikte elimizin tersiyle itmeliyiz. Terörün dini, dili, ırkı, milliyeti yoktur" dedi.