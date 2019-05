Çavuşoğlu aradı, Alanya Müftülüğü olay paylaşımı kaldırdı

- Ceren ŞAHİN

ÖNCEKİ gün elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren Alanyaspor’un Çek oyuncusu Josef Sural’ın acısı hala çok taze. Alanya başta olmak üzere tüm Türkiye ve dünyada spor camiasını yasa boğan Sural’ın acı kaybının ardından sosyal medyada çok sayıda vatandaş Sural’a Allah’tan rahmet dilerken, Alanya Müftülüğü resmi sosyal medya hesabında ilginç bir uyarı mesajı yayınladı.

‘MÜSLÜMAN OLMAYANLARA RAHMET DİLEMEYİN’

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gayrimüslimlere rahmet okumak ve istiğfar etmek, onların yaşarken inkâr ettikleri Yüce Allah’tan onlar adına af dilemek anlamına gelir. İslam inancına göre herkes Yüce Allah’a ve dinine inanmakla mükellef olduğu için kişinin kendi ameli esas kabul edilmiştir. Bir kimse hayattayken iman etmeyip küfür üzere öldükten sonra başkalarının onun için yapacağı dualar geçersiz olur ve ona herhangi bir faydası dokunmaz.”

‘ACIMIZ ÜZERİNE YAPILAN AÇIKLAMA AYIPTIR’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Yeni Alanya’ya yapmış olduğu değerlendirmede “Şaka gibi, inanması zor bir durum. Bizim dinimiz barış, huzur, hoşgörü ve birlik dinidir. Bu dini temsil eden bir kurum tarafından yapılan böylesi bir açıklama ayıptır. Alanya’nın adının geçmesi bizleri de bu çemberin içerisine almaktadır. Bizler insanları ötekileştirmek yerine, kucaklamalıyız. Hele ki Alanya’nın değeri Alanyaspor’a emek vermiş, Alanya’ya yerleşerek aramızdan biri olmuş Josef Sural’ın ani kaybıyla sarsıldığımız şu dönemde birbirimize daha çok kenetlenmeli ve acımızı paylaşmalıyız. Böylesi bir ortamda Alanya Müftülüğü tarafından yapılan bu açıklama üzücü ve kabul edilebilir değildir. Umut ediyorum ki gerek ulusal, gerekse de dış basında fazla yer bulmadan bu konu kapanır. İnsanların ülkemize, şehrimize ve insanlarımıza bakış açısı değişir. Alanya gibi bir yerde kız alıp, kız verdiğimiz, birlikte yaşadığımız bir kentte, beraber yaşadığımız insanlara böyle bir saygısızlık yapamayız” şeklinde konuştu.

‘BEN HALKIM VE SÖYLÜYORUM: KİME NE?’

SKAL Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı ise konuya ilişkin yapmış olduğu değerlendirmede “İslam dini hoşgörünün dinidir. İnadına hoşgörü dinidir. Biz rahmet dileriz, dilemeyiz, kabul edilir, edilmez, bu Allah’la o kulun arasındadır. Gayet iyi niyetle, sevecen ve insani bir şekilde Alanyaspor’a emeği geçen bir gence sunulmuş iyi dileklerin ardından yapılan bu açıklama son derece talihsizdir. Gencecik bir insan ölmüş, 2 tane küçücük çocuk boynu bükük kalmış. Sadece turizmi değil, insanlığı etkileyen bir açıklama. Her şey para demek değil. Yapılan açıklama son derece gereksiz. Ben halkım ve söylüyorum. Kime ne? Turizm açısından da duyanlar elbette ki yadırgayacaktır. Ben Müslüman’ım ve ben bile insanlık için yadırgıyorum, onlar yadırgamayacaklar mı? Müslüman olmayan ve Afrika’da binlerce çocuğu kurtaran insanlar yok mu? Hayatı boyunca namaz kılan bir insanın cennete gitmek gibi bir garantisi mi var?” ifadelerini kullandı.

‘ALANYAMIZDA HER MİLLETTEN İNSAN VAR’

Konaklı Turistik Otelciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan ise yapmış olduğu değerlendirmede “Ülkemizin yüzde 99'u Müslüman’dır. Fakat Alanya’da her milletten insan var. Bu insanların kimi turist olarak Alanya’mıza geliyor, kimileri de yerleşiyor. Alanyaspor’da da bu çeşitlilik var. Farklı dillerden, dinlerden sporculara sahibiz ve bu durum Alanya’mıza zenginlik katıyor. İnsani açıdan bakarsak başta Josef Sural olmak üzere zaman zaman şehrimizde vefat eden yabancı uyruklu insanlarımıza bir başsağlığı dilemek yadırganmamalı. Bunların kabul olup, olmaması Allah’ın takdiridir. Herkesin şahsi inancına saygı duymalıyız. Alanya’da toprağa verilmiş yabancı sayısı da bir hayli fazla. Çünkü Alanya turizmin ve yabancı insanların iç içe olduğu bir yer. Dolayısıyla Alanyaspor’da oynamış olan değerli sporcumuz Josef Sural’a da insanların temennide bulunmaları gayet normal bir davranıştır” dedi.

'ALANYA’DA UZUN YILLARDIR BİR ARADAYIZ’

Alanya Araştırmacısı, Tarihçi, Yazar Oğuz Korum ise “Dün sabah içimizi acıtan bir haberle sarsıldık. Alanyaspor’un futbolcusu Josef Sural hayatını elim bir trafik kazasında kaybetti. Ekmek parasını kazanmak için Çekya’dan Alanya’mıza gelmiş, Alanyaspor’umuzun futbolcusu olmuş, Çekya’da da milli takım forması giymiş değerli bir futbolcu. Beyefendi ve zarif kişiliğiyle tanınıyor. Futbolcumuz Müslüman değildi, malumunuz. Ancak bizim inancımızda ‘Ölülerinizi hayırlarla yad ediniz’ der. Dini inancımızın gereği budur. Biz bu topraklar üzerinde bin yıl boyunca Ortodoks, Hıristiyan Rumlarla birlikte yaşamışız. Benim merhum babamdan, onundan babasından dinlediklerimize göre, burada yaşayan Ortodoks Hıristiyan Rumlar, Hıdrellez’de bulunan kiliselerinde ayinlerini gerçekleştirdikten sonra Ramazan Ayı’nda da Oba Medresesi’nde bizimle birlikte Kur’an-ı Kerim dinliyorlardı. Bu derece hoşgörülü bir şekilde uzun yıllardır bir arada yaşıyoruz. Günümüze gelirsek, Alanya’da her dinden insan var. Bu çeşitli dinden insanlar için geçtiğimiz süreçlerde Müftülük bizim iftar yemeğimizin benzeri organizasyonlar gerçekleştirmişti. Bu, bir hoşgörünün ifadesidir. Ben Alanya Müftülüğü’nün beyanını hoş karşılamadım. Hayatını kaybeden futbolcumuzun bu şekilde bir demeç verilerek inancına tepki gösterilmesine çok üzüldüm. Bu acılı günde böyle bir açıklama yapılmamalıydı diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘ÇAVUŞOĞLU ARADI, PAYLAŞIM KALKTI’

Öte yandan yapılan açıklamanın ardından Alanyaspor Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun Alanya Müftüsü İhsan İlhan’ı aradığı ve yapılan görüşmenin ardından paylaşımın kaldırıldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2019, 10:51