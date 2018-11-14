Çavuşoğlu ALKÜ’ye geliyor

KONGRENİN açılışını gerçekleştirecek olan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, alanında yetkin akademisyenlere, bürokratlara, öğrencilere ve uluslararası ilişkiler ile ilgilenen katılımcılar ile birlikte geniş bir hedef kitleye hitap edecek. Üniversitenin T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile işbirliğine gelecekte de devam etmesi planlanıyor. Bu bağlamda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde, T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Uluslararası İlişkiler Platformu’nun kurulup kurumsallaşması hedefleniyor. Alanya'nın genç ve dinamik üniversitesinin Dışişleri Bakanlığıyla ortaklaşa gerçekleştireceği Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan bu organizasyon öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ALKÜ 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının da açılışını gerçekleştirecek