Çavuşoğlu, Alanya Güneydoğu İşadamları Derneği'ni açtı

ALANYA Doğu ve Güneydoğu İşadamları Derneği Başkanı Seyithan Aladağ ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, “Doğu ve Güneydoğu’ndan gelen kardeşlerimizin Alanya’da birlik ve beraberlik içinde olması ve kaynaşması bakımından yoğun çaba sarf edildi. Türkiye’nin her yerinden, İstanbul’dan, Anadolu’nun değişik şehirlerinden ve Doğu ve Güneydoğu’dan vatandaşlar yaşamak için Alanya’yı tercih ediyor. Tabii bunun farklı sebepleri var. Alanya her bakımda yaşanabilir ve huzurlu bir şehir. Kardeşliğin hakim olduğu ve Selçuklu İmparatorluğu'na kışlık başkentlik bir şehir. Dolayısıyla Alanya’da herkes birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşamayı tercih ettiği için Alanya ve ekonomisi büyüyor. Turizm de gelişiyor. 2015-2016 yılında özellikle sıkıntılar çektik ama 2017 iyi geçti inşallah 2018’de de rekor kıracağız” dedi.