Çavuşoğlu Alanya Göç İdaresi'ni çok beğendi

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya temasları çerçevesinde Şekerhane Mahallesi, Gücüoğlu Sokak'ta bulunan tarihi Alanya evindeki yeni yerinde faaliyet gösteren Alanya Göç İdaresi Ofisi'ni gezdi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin'in yoğun çabalarıyla açılan Göç İdaresi'nin yeni binasını çok beğenen Bakan Çavuşoğlu, 'Alanya'ya yakışır bir bina' diyerek ALTSO Başkanı Şahin'i tebrik etti. Bakan Çavuşoğlu, Alanya'da yerleşik yaşayan yabancıların oturum izni (ikamet) işlemlerini yürüten Alanya Göç İdaresi'nin yeni binasını ayrıntılı olarak inceledi. İncelemede Alanya Göç İdaresi Grup Başkanı Ramazan Şimşek de çalışmaları hakkında Bakan Çavuşoğlu'na bilgiler verdi.