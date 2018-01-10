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Çavuşoğlu, 21 Ocak'ta Bağdat'a gidiyor

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Seçim oldu, inşallah hükümet kurulur, biz de KKTC ile atacağımız adımları atarız ve müzakerelerle ilgili alacağımız kararı birlikte vermemiz gerekiyor. 2018 bu açıdan kritik olabilir" dedi

Çavuşoğlu, 21 Ocak'ta Bağdat'a gidiyor

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Seçim oldu, inşallah hükümet kurulur, biz de KKTC ile atacağımız adımları atarız ve müzakerelerle ilgili alacağımız kararı birlikte vermemiz gerekiyor. 2018 bu açıdan kritik olabilir" dedi

10 Ocak 2018 Çarşamba 17:43
Çavuşoğlu, 21 Ocak'ta Bağdat'a gidiyor
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Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21 Ocak'ta Bağdat'a gideceğini açıkladı. Uluslararası İslam İş Dünyası İslam İşbirliği Derneği yöneticilerini kabul eden Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu toplantısına katılarak milletvekillerine dış politikada gelinen son noktayı anlattı. Bakan Çavuşoğlu, FETÖ ile mücadele ile ilgili olarak, "FETÖ terör örgütü ile mücadelede önceliklerimiz devam etti. Uluslararası örgütlerdeki bağını kopardık. AGİT'teki bazı toplantılara katılan FETÖ'nün bağını da keseceğiz. Birçok FETÖ mensubun Türkiye'ye getirdik, yargıya teslim ettik. Okullar ya devredildi ya kapatıldı. Bu ülkelere de her türlü desteği veriyoruz ama ABD temaslarında maalesef olumlu gelişme olmadı. İade ve geçici tutuklama taleplerimiz tarafsız soruşturma talebimiz karşılanmadı" dedi.
'SURİYE'DE KESİN ÇÖZÜM ŞART!'
Suriye'de siyasi çözüme önem verdiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "2017'de Suriye'de siyasi çözüm için elimizden gelen her şeyi yaptık. Rusya ile ilişkilerimiz ve İran'ı da içine katmamız ve Astana sürecini başlatmamız nedeniyle sahada ateşkes bölgelerinin oluşması, tutukluların karşılıklı takası hastaların tedavi edilmesi 2016 yılına göre Suriye'de çatışmaları büyük oranda durdurduk. Dün İran ve Rusya temsilcilerini çağırdık ve gerekli uyarıları yaptık. İhlallerin yapılmaması konusunda rejimin garantörü İran ve Rusya muhaliflerin garantörü de biziz. İhlallerin yüzde 10'u muhalefet ya da değişik yerlerdeki terör örgütlerinin ihlalleridir. Soçi sürecinde bunların durdurulması gerekiyor. Buradaki amaç rejimle muhalifleri bir araya getirmek. Bizim burada YPG katılmaması konusunda hassasiyetimiz var, İran da buna katılıyor" diye konuştu.
'KIBRIS'TA ÖNEMLİ GELİŞME VAR'
21 Ocak'ta Bağdat'ı ziyaret edeceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda ise, "Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için çaba sarf ettik. KKTC seçimlerini bekledik. Seçim oldu inşallah hükümet kurulur biz de KKTC ile atacağımız adımları atarız ve müzakerelerle ilgili alacağımız kararı birlikte vermemiz gerekiyor. 2018 bu açıdan kritik olabilir" değerlendirmesini yaptı. Avrupa Birliği ülkeleri ile ilişkilerin normalleşmesi için çabalara işaret eden Çavuşoğlu, 25 Ocak'ta Büyükada'da eşi ile birlikte Avusturya Dışişleri Bakanı'nı ağırlayacağını belirtti. Çavuşoğlu, "Karşılıklı adımlar Avrupa ile ilişkilerimizi olumlu hale getirmeye başladı. Rum kesiminin bloke ettiği fasıllar var. Birlikte adım atılması gereken konular var. Mesela Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gibi. İnşallah bu konuda müzakereler başlayacak" ifadelerini kullandı.

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Mevlüt ÇavuşoğluBağdatUluslararası İslam İş Dünyası İslam İşbirliği DerneğiFetö
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