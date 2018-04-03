Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

TOKAT' IN Erbaa İlçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi'ndeki tek katlı ve kullanılmayan bir binanın çatısında köpek olduğunu gören vatandaşlar, durumu Erbaa Belediyesi Beyaz Masa ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yan taraftaki binanın çatıya bakan penceresini açan itfaiye ekipleri, köpeği bir süre oyalayıp sakinleşmesini sağladıktan sonra aşağıya indirdi. Serbest bırakılan köpek, gözden kayboldu.
Mahalle sakinlerinden Nurettin Çördük, köpeğin 3 gündür çatıda olduğunu belirterek, "Köpekler boğuşurken bu köpek çatıya çıktı. Bir daha da inemedi. Biz de Beyaz Masa'yı arayıp bilgi verdik." dedi.
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