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Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Bir binanın çatısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Bir binanın çatısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

03 Nisan 2018 Salı 18:10
Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
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TOKAT' IN Erbaa İlçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi Alişan Diktaş Caddesi'ndeki tek katlı ve  kullanılmayan bir binanın çatısında köpek olduğunu gören vatandaşlar, durumu  Erbaa Belediyesi Beyaz Masa ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma  başlattı. Yan taraftaki binanın çatıya bakan penceresini açan itfaiye ekipleri,  köpeği bir süre oyalayıp sakinleşmesini sağladıktan sonra aşağıya indirdi.  Serbest bırakılan köpek, gözden kayboldu.

Mahalle sakinlerinden Nurettin Çördük,  köpeğin 3 gündür  çatıda olduğunu belirterek, "Köpekler boğuşurken bu köpek çatıya çıktı. Bir daha da inemedi. Biz de Beyaz Masa'yı arayıp bilgi verdik." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KöpekİtfaiyeTokat
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