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Casusluktan tutuklanan konsolosluk görevlisi için ABD'den açıklama!

Casusluk suçundan tutuklanan İstanbul Başkonsolosluğu görevlisiyle ilgili açıklama yapan ABD Ankara Büyükelçiliği, "Rahatsızız." dedi

Casusluktan tutuklanan konsolosluk görevlisi için ABD'den açıklama!

Casusluk suçundan tutuklanan İstanbul Başkonsolosluğu görevlisiyle ilgili açıklama yapan ABD Ankara Büyükelçiliği, "Rahatsızız." dedi

05 Ekim 2017 Perşembe 12:50
Casusluktan tutuklanan konsolosluk görevlisi için ABD'den açıklama!
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ABD'NİN  Ankara Büyükelçiliği bir çalışanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.  ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Çalışanların tutuklanmasından rahatsızız" denildi.

"BÜYÜK RAHATSZILIK DUYUYORUZ"

Büyükelçilik, "Amerikan hükümeti,  ABD'nin  İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli bir yerel çalışanın  4 Ekim tarihinde tutuklanmasından ve Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır." açıklamasında bulundu.
CASUSLUK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün  Çağlayan'daki  İstanbul Adalet Sarayına getirilen şüpheli Topuz, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Topuz'un, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etmek'' ve '' Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

FETÖ'CÜ PEK ÇOK İSİMLE İRTİBAT HALİNDEYMİŞ

İstanbul  Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında dava açılan eski polis müdürleri Yakup Saygılı, Nazmi Ardıç, Mahir Çakallı ve Mehmet Akif Üner ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilen  ABD'nin  İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, gözaltına alındı.

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