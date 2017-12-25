Çarşının ortasında at sürüsü

TRAFİĞE kapalı, şehrin en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi’nde 5 at ilginç görüntülere sahne oldu. 5 başıboş atı caddenin tam ortasında tur attı. Mağaza ve dükkanların olduğu cadde de 5 adet başı boş atı gören bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı vatandaşlarda atları cep telefonu kameralarına kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan 5 adet başı boş atın görüntü ve fotoğrafları enteresan yorumlara neden oldu.