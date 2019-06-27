Çaresiz bir babanın haykırışları! 'Kızım tekrar konuşabilsin'

10 yaşındayken menenjit geçirerek konuşma yetisini yitiren genç kız, beynine yerleştirilecek olan şantla tekrar konuşabilecek. Ancak ameliyat olması için öncesinde yapılması gereken iğnelerin tanesi 955 lira. Çaresiz baba Metin Gedik, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören kızını eşiyle bırakarak son 9 ilacın parasını denkleştirebilmek için sokak sokak derman arıyor. “Bir gecekondum vardı, kızımı tedavi ettirebilmek için onu da sattım. Ancak yetmedi. Geriye sadece 9 iğne kaldı, bu parayı bulabilirsem çilemiz sona erecek” diyen Metin Gedik, “Alanya insanı hayırseverdir dediler, buraya geldim. İyi insanlara sesleniyorum, kızımın konuşabilmesi için bize yardım etsinler” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 01:27